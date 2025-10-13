Самозанятые жители Иркутской области сами формируют пенсию. Для этого они уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по региону, их можно внести до 31 декабря.
— В 2025 году размер минимальный взнос составит 59 241,60 рубля и засчитывается как год стажа. Максимальный взнос достигнет 473 932,80 рубля. При внесении суммы меньше минимальной, в стаж будет засчитана только часть года, — пояснили в пресс-службе СФР.
Все поступления до 1 марта следующего года будут автоматически зачислены на личный лицевой счёт.
