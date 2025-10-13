Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самозанятые жители Иркутской области сами формируют пенсию

Для этого они уплачивают страховые взносы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самозанятые жители Иркутской области сами формируют пенсию. Для этого они уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по региону, их можно внести до 31 декабря.

— В 2025 году размер минимальный взнос составит 59 241,60 рубля и засчитывается как год стажа. Максимальный взнос достигнет 473 932,80 рубля. При внесении суммы меньше минимальной, в стаж будет засчитана только часть года, — пояснили в пресс-службе СФР.

Все поступления до 1 марта следующего года будут автоматически зачислены на личный лицевой счёт.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье выявили более 1,4 тысячи нарушений на воде. С 10 октября в регионе запрещено движение маломерных судов по рекам.