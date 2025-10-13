Житель Ямполя в ДНР трое суток шёл к позициям ВС РФ за медпомощью

Житель Ямполя в ДНР, пострадавший при атаке ВСУ, рассказал журналистам, что трое суток добирался до позиций российских войск, чтобы получить медицинскую помощь.
Мужчина получил ранение, выйдя из своего дома после нападения украинских формирований. Во время движения он задел упавший БПЛА, который в результате взорвался. Тело пострадавшего посекло множеством осколков.
«У меня часто и сильно болело в области печени, было сильное ранение. Очень тяжело и больно было идти. Я хоть всех и замедлял, но с горем пополам до Торского (ДНР — прим. ред.) мы дошли», — сказал беженец, слова которого приводит РИА Новости.
Кроме того, пострадавший рассказал о местах, в которых он останавливался по пути к российским позициям.
«Одни сутки мы переночевали в Кировске (ДНР — прим. ред.) у бабушки. А на вторую ночь мы нашли заброшенный блиндаж ВСУ и там переночевали», — уточнил он.
Мужчина отметил, что российские медики, встретив его, сразу же оказали первую помощь, а также накормили его. Пострадавший поблагодарил их за заботу.
Напомним, в сентябре сообщалось о школьнице из города Курахово в ДНР, которая более двух месяцев ухаживала за мужчиной, который был ранен при атаке беспилотника ВСУ. Дрон сбросил взрывное устройство на местного жителя, который вышел на улицу, чтобы проверить, не начался ли пожар. При атаке БПЛА мужчина получил ранение ноги. После его эвакуировали и направили на лечение.