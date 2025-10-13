Житель Ямполя в ДНР трое суток шёл к позициям ВС РФ за медпомощью

Напомним, в сентябре сообщалось о школьнице из города Курахово в ДНР, которая более двух месяцев ухаживала за мужчиной, который был ранен при атаке беспилотника ВСУ. Дрон сбросил взрывное устройство на местного жителя, который вышел на улицу, чтобы проверить, не начался ли пожар. При атаке БПЛА мужчина получил ранение ноги. После его эвакуировали и направили на лечение.