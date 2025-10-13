Новосибирцам могут запретить употребление алкоголя в самолетах и поездах

Инициатива, по заявлению общественников, продиктована соображениями безопасности пассажиров. В настоящее время действующий запрет распространяется лишь на городской, пригородный транспорт, метрополитен и автозаправочные станции. При этом в поездах дальнего следования пассажиры сохраняют право употреблять спиртное в вагонах-ресторанах. Однако, как отмечают эксперты, существующую норму крайне сложно проконтролировать, что приводит к массовым нарушениям: пассажиры часто распивают алкоголь в купе, коридорах и тамбурах, а для фиксации таких инцидентов требуются сотрудники полиции или система видеонаблюдения.