Новосибирцам могут запретить употребление алкоголя в самолетах и поездах

Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой о полном запрете потребления алкогольной продукции во всех видах транспорта дальнего следования, включая поезда и самолёты. Соответствующие рекомендации уже направлены в Федеральное агентство воздушного транспорта, Государственную Думу и Правительство РФ.
Инициатива, по заявлению общественников, продиктована соображениями безопасности пассажиров. В настоящее время действующий запрет распространяется лишь на городской, пригородный транспорт, метрополитен и автозаправочные станции. При этом в поездах дальнего следования пассажиры сохраняют право употреблять спиртное в вагонах-ресторанах. Однако, как отмечают эксперты, существующую норму крайне сложно проконтролировать, что приводит к массовым нарушениям: пассажиры часто распивают алкоголь в купе, коридорах и тамбурах, а для фиксации таких инцидентов требуются сотрудники полиции или система видеонаблюдения.
По данным агентства ТАСС, с 2020 по 2024 годы в поездах было зафиксировано свыше 200 тысяч правонарушений, из которых более 104 тысяч были прямо связаны с употреблением алкоголя. Общественная палата расценивает такие действия как прямую угрозу безопасности граждан и настаивает на введении тотального запрета.