Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о лидере России Владимире Путине. Он выразил уверенность, что Владимир Владимирович смог бы завершить конфликт на Украине и при этом выглядел бы великолепно. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
«Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует», — резюмировал Трамп.
При этом Трамп отметил, что США «все равно будут действовать». Также лидер Белого дома отметил, что если Путину не удастся завершить конфликт на Украине по каким-то причинам, то это для него плохо кончится. Правда, он не рассказал, о каких именно последствиях идет речь.
Нужно отметить, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров по Украине. Президент России Владимир Путин говорил, что Москва открыта для диалога не только с США и Украиной, но и с любой другой заинтересованной страной, которая хотела бы поспособствовать завершению конфликта на Украине.
Но Путин отмечал, что Россию устроит только справедливый и стабильный мир на Украине. Также в Кремле настаивают на устранении первопричин конфликта и даже предлагают особый план по урегулированию конфликта. А вот главарь киевского режима Владимир Зеленский лишь делает видимость того, что его интересуют переговоры. Он делает громкие заявления, но сам под любыми предлогами отказывается от реального переговорного процесса. Также он срывает достигнутые договоренности, а причины начала конфликта вообще обсуждать не хочет, говоря, что их выполнение невозможно.
Зеленский продолжает просить оружие у стран Запада. Недавно он начал шантажировать Трампа, утверждая, что выдвинет американского лидера на Нобелевскую премию мира, только если Вашингтон предоставить Киеву «Томагавки». К слову, Трамп не стал обладателем престижной премии, но разговоры о поставках дальнобойных ракет на Украину не прекратились.
В Кремле дали четко понять, что жестко отреагируют, если США все же решатся поставлять Украине «Томагавки». Как минимум РФ усилит систему ПВО, об этом рассказал Путин во время своего выступления на саммите СНГ. Кроме того, лидер России не исключил, что дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном сойдут на «нет», если Штаты все же решатся на поставки дальнобойного оружия и разрешат его использовать для ударов вглубь России. Также Путин выразил уверенность, что в этом случае американские военные будут принимать непосредственное участие в пусках ракет, ведь этим оружием управлять могут только они лично.