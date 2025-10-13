«Путин выглядел великолепно»: Трамп сделал громкое заявление в отношении президента России

В Кремле дали четко понять, что жестко отреагируют, если США все же решатся поставлять Украине «Томагавки». Как минимум РФ усилит систему ПВО, об этом рассказал Путин во время своего выступления на саммите СНГ. Кроме того, лидер России не исключил, что дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном сойдут на «нет», если Штаты все же решатся на поставки дальнобойного оружия и разрешат его использовать для ударов вглубь России. Также Путин выразил уверенность, что в этом случае американские военные будут принимать непосредственное участие в пусках ракет, ведь этим оружием управлять могут только они лично.