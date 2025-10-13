В Новосибирске продают щенков по цене автомобиля

В Новосибирске выставили на продажу щенков той-пуделя. Цена одного питомца внушительная — 300 тысяч рублей. За такие деньги можно приобрести неплохую подержанную иномарку. Об этом свидетельствует информация с одного из сервисов с объявлениями.