В Новосибирске выставили на продажу щенков той-пуделя. Цена одного питомца внушительная — 300 тысяч рублей. За такие деньги можно приобрести неплохую подержанную иномарку. Об этом свидетельствует информация с одного из сервисов с объявлениями.
— Девочки и мальчики oт самых красивых родителей. Корoткие мopдoчки, красивый oкраc и завитoк, — указывает продавец.
Автор объявления добавляет, что щенки привиты по возрасту, обработаны от паразитов, имеют чип и сертификат о чипировании, а также ветеринарный международный паспорт.