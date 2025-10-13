Ричмонд
В Новосибирске продают щенков по цене автомобиля

За одного щенка той-пуделя просят 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выставили на продажу щенков той-пуделя. Цена одного питомца внушительная — 300 тысяч рублей. За такие деньги можно приобрести неплохую подержанную иномарку. Об этом свидетельствует информация с одного из сервисов с объявлениями.

— Девочки и мальчики oт самых красивых родителей. Корoткие мopдoчки, красивый oкраc и завитoк, — указывает продавец.

Автор объявления добавляет, что щенки привиты по возрасту, обработаны от паразитов, имеют чип и сертификат о чипировании, а также ветеринарный международный паспорт.