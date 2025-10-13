София и Артем остаются самыми популярными именами в Приангарье

Лидерами среди популярных мужских имен остаются Артем (131), Александр (120), Михаил (119). Далее следуют имена Матвей (95), Тимофей (93), Роман (87), Максим (79), Дмитрий (74) и Лев (74).
У девочек 1 место занимает София (141). На 2 месте расположилось имя Ева (102), 3 место занимает имя Виктория (90), далее идут имена Варвара (89), Есения (83), Полина (79), Анна (78), Мария (74), Василиса (73).
Редкими и интересными именами среди мальчиков стали Антип, Гамлет, Геннадий, Еремей, Иннокентий, Итан, Йасин, Леонард, Наум, Никодим, Паргев, Прохор, Светозар, Серкан, Эмиль.
У девочек — Алимпиада, Акира, Альбина, Анелия, Анна-Мария, Ванесса, Владимира, Евдокия, Дженнифер, Евдокия, Людмила, Мадонна, Тёма, Фелисити, Фекла.