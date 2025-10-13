Ученые открыли новый тип диабета у новорожденных, вызванный мутацией

Международная группа ученых из Великобритании и Бельгии впервые идентифицировала новый тип диабета у новорожденных, который связан с мутацией в гене TMEM167A.
Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation (JCI), показало, что это генетическое изменение нарушает функцию бета-клеток поджелудочной железы, ответственных за выработку инсулина, и приводит к их гибели.
Используя технологию CRISPR и стволовые клетки, исследователи из Университета Эксетера и Свободного университета Брюсселя проследили, как ген TMEM167A влияет на клеточные процессы. Выяснилось, что этот ген играет важную роль не только в производстве инсулина, но и в функционировании нейронов. У детей с этим редким заболеванием также наблюдались неврологические нарушения, включая эпилепсию и микроцефалию.
Авторы исследования подчеркивают, что открытие этого редкого типа диабета позволит лучше понять механизмы секреции инсулина и может в перспективе привести к разработке новых методов лечения неонатального диабета и других его форм, от которых сегодня страдает около 600 миллионов человек по всему миру, говорится в статье.
В возрасте 80 лет российскому телеведущему Леониду Якубовичу диагностировали диабет с осложнениями. Теперь ему придется придерживаться строгой диеты и отказаться от съедобных подарков, которые приносят ему участники шоу «Поле чудес», а также исключить алкоголь. Чем опасен диабет для людей пожилого возраста и можно ли предупредить развитие болезни, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.