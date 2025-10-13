Ученые открыли новый тип диабета у новорожденных, вызванный мутацией

Авторы исследования подчеркивают, что открытие этого редкого типа диабета позволит лучше понять механизмы секреции инсулина и может в перспективе привести к разработке новых методов лечения неонатального диабета и других его форм, от которых сегодня страдает около 600 миллионов человек по всему миру, говорится в статье.