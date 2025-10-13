«Красота требует средств»: мошенники стали обманывать россиян для получения промокода на косметику

Уточняется, что обнаруженная схема включает несколько шагов. С февраля в соцсетях и на российских интернет-площадках появляются публикации с предложением получить промокод на 2000 рублей для покупки косметики и парфюмерии в известном магазине. Для получения скидки нужно перейти по ссылке в Telegram-бот, который рекламируют как пространство без спама.