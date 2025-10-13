«Красота требует средств»: мошенники стали обманывать россиян для получения промокода на косметику

Под видом выдачи промокода на косметику и парфюмерию номиналом 2000 рублей злоумышленники похищают личную информацию пользователей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании F6.
«Под предлогом получения промокода в 2000 рублей на покупку парфюмерии и косметики злоумышленники предлагают пройти регистрацию на легальном ресурсе и прислать в Telegram-бот скриншот с личной информацией, включая паспортные данные, ИНН и адрес электронной почты», — пояснил собеседник агентства.
Уточняется, что обнаруженная схема включает несколько шагов. С февраля в соцсетях и на российских интернет-площадках появляются публикации с предложением получить промокод на 2000 рублей для покупки косметики и парфюмерии в известном магазине. Для получения скидки нужно перейти по ссылке в Telegram-бот, который рекламируют как пространство без спама.
Попав в чат с ботом, пользователь получает ссылку на легальный сервис проверки кредитных историй и требование зарегистрироваться там, отправив подтверждающий скриншот. После выполнения этих действий бот перестает отвечать, а мошенники получают персональные данные: ФИО, паспорт, дату рождения, ИНН, телефон и e-mail.
Эксперты советуют не вводить личные данные на подозрительных сайтах и не вести переписку с незнакомцами в мессенджерах.
Ранее KP.RU писал о новой мошеннической схеме с применением вредоносного программного обеспечение под названием ClayRat.