К поискам подключается угрозыск: Штаб по поиску пропавшей под Красноярском семьи туристов принял важное решение

Напомним, семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь — пропала 28 сентября в районе посёлка Кутурчин Партизанского района. Они отправились в горный поход к скалам у горы Буратинка и перестали выходить на связь. Вместе с ними была собака.