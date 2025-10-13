Ричмонд
К поискам подключается угрозыск: Штаб по поиску пропавшей под Красноярском семьи туристов принял важное решение

МЧС: Активный поиск пропавшей под Красноярском семьи туристов прекращен.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае прекратили активный поиск семьи Усольцевых, пропавших в регионе во время похода. Аэромобильная группировка регионального управления МЧС уже уехала с места поиска в Партизанском районе Красноярского края. Об этом со ссылкой на краевое ГУ МЧС сообщает ТАСС.

«Штаб принял такое решение и все наши силы и средства убыли с места», — добавили в ведомстве.

Кроме того, активные поиски прекратило и региональное отделение Российского Красного Креста.

Также о завершении работ на месте поисков проинформировало региональное отделение Российского Красного Креста.

А в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» отметили, что теперь они будут действовать по конкретно поставленным задачам от удаленного координатора. А работа постоянного штаба в поселке Кутурчин прекращена.

Подтвердили окончание активных поисково-спасательных работ и в региональном МВД. В главке подчеркнули, что дальше поиски будут отрабатываться по линии уголовного розыска, в том числе в Партизанском, Саянском и Манском районах.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае могут свернуть поиски семьи Усольцевых из-за опасных условий и просят не принимать в них участие без серьёзной подготовки.

Напомним, семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь — пропала 28 сентября в районе посёлка Кутурчин Партизанского района. Они отправились в горный поход к скалам у горы Буратинка и перестали выходить на связь. Вместе с ними была собака.