К поискам подключается угрозыск: Штаб по поиску пропавшей под Красноярском семьи туристов принял важное решение

В Красноярском крае прекратили активный поиск семьи Усольцевых, пропавших в регионе во время похода. Аэромобильная группировка регионального управления МЧС уже уехала с места поиска в Партизанском районе Красноярского края. Об этом со ссылкой на краевое ГУ МЧС сообщает ТАСС.
«Штаб принял такое решение и все наши силы и средства убыли с места», — добавили в ведомстве.
Кроме того, активные поиски прекратило и региональное отделение Российского Красного Креста.
А в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» отметили, что теперь они будут действовать по конкретно поставленным задачам от удаленного координатора. А работа постоянного штаба в поселке Кутурчин прекращена.
Подтвердили окончание активных поисково-спасательных работ и в региональном МВД. В главке подчеркнули, что дальше поиски будут отрабатываться по линии уголовного розыска, в том числе в Партизанском, Саянском и Манском районах.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае могут свернуть поиски семьи Усольцевых из-за опасных условий и просят не принимать в них участие без серьёзной подготовки.
Напомним, семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь — пропала 28 сентября в районе посёлка Кутурчин Партизанского района. Они отправились в горный поход к скалам у горы Буратинка и перестали выходить на связь. Вместе с ними была собака.