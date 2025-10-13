Красноярцы застряли в квартирах на несколько часов из-за вытяжки

По данным Kras Mash, жители домов на 1-й Хабаровской в Красноярске несколько часов не могли выйти из квартир. Сработала пожарная сигнализация и включилась аварийная вытяжка, после чего двери было невозможно открыть. Лифты тоже не работали.
Сирену отключили, но люди ждали освобождения несколько часов. Директор УК заявил, что вытяжка будет работать до полного осмотра дома.
Также мы писали, что десять уголовных дел завели на главу крупнейшей УК Красноярска за отказ ремонтировать протекающие крыши, невыполнение требований по обустройству мест для твердых коммунальных отходов и игнорирование необходимости ремонта общедомового имущества.