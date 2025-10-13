Си Цзиньпин выразил надежду на мир на планете ради женщин: он призвал бороться с насилием

Тем временем американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении отказаться от личной встречи с председателем КНР. Он счел беседу бессмысленной. Рынок остро и быстро отреагировал на обещание Вашингтона усилить пошлины в отношении товаров из Китая.