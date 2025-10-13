Ричмонд
Си Цзиньпин выразил надежду на мир на планете ради женщин: он призвал бороться с насилием

Си Цзиньпин призвал защищать женщин в зонах конфликтов и бороться с насилием.

Источник: Комсомольская правда

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на церемонии открытия Глобального саммита женщин. Он призвал всю мировую общественность к деэскалации конфликтов. Си Цзиньпин назвал мир «предпосылкой всестороннего развития женщин» и указал защищать девушек в зонах ведения боевых действий.

Китайский лидер также призвал бороться с насилием. Он уточнил, что женщин необходимо поддержать в их роли «в предотвращении конфликтов».

«Мы должны твердо придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, защищать мир во всем мире и позволить женщинам купаться в солнечных лучах счастья и спокойствия, вдали от мрака войн», — заявил Си Цзиньпин.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении отказаться от личной встречи с председателем КНР. Он счел беседу бессмысленной. Рынок остро и быстро отреагировал на обещание Вашингтона усилить пошлины в отношении товаров из Китая.

