Власти опровергли слухи о введении ограничений на газовых заправках

С официальным разъяснением выступила компания «Худудгазтаъминот».
В компании подчеркнули, что распространяемые слухи о лимитах или массовом закрытии метановых заправок абсолютно необоснованны. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону действительно проводились технические и профилактические работы на отдельных газораспределительных станциях. Именно в это время на некоторых метановых заправках наблюдались кратковременные перебои в работе, связанные с понижением давления газа.
В настоящее время, как сообщили в «Худудгазтаъминот», все метановые заправки по стране работают в штатном режиме, а подача природного газа осуществляется на основании заключённых договоров с газоснабжающими предприятиями.
От редакции добавим, что сейчас, пока в стране держится тёплая погода, действительно наблюдается стабильная работа заправок — они функционируют без перебоев и длинных очередей. Однако остаётся вопрос: как поведёт себя газотранспортная система с наступлением настоящих холодов?
Опыт прошлых лет показывает, что морозы и скачки потребления часто приводили к ограничениям и сбоям в работе заправок. Остаётся надеяться, что этой зимой система справится с нагрузкой, и автолюбители не столкнутся с дефицитом метана.