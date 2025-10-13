Власти опровергли слухи о введении ограничений на газовых заправках

В компании подчеркнули, что распространяемые слухи о лимитах или массовом закрытии метановых заправок абсолютно необоснованны. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону действительно проводились технические и профилактические работы на отдельных газораспределительных станциях. Именно в это время на некоторых метановых заправках наблюдались кратковременные перебои в работе, связанные с понижением давления газа.