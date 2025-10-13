Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата в Челябинске превысила 80 тысяч рублей

Средняя зарплата в Челябинске выросла на 14 процентов за год.

Источник: Комсомольская правда

Средняя зарплата в Челябинске по итогам первого полугодия 2025 года превысила 80 тысяч рублей. По данным рейтинга «РИА Новости», горожане зарабатывали в среднем 80,1 тысячи рублей — этого хватает на покупку 3,6 фиксированного потребительского набора товаров и услуг. За год доходы челябинцев выросли на 14 процентов.

— Фиксированный потребительский набор взят из базы Росстата по регионам. В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России, — сообщили авторы исследования.

Магнитогорск ненамного отстал от областного центра: там средняя зарплата составила 79 тысяч рублей, что на 13,8 процента больше, чем годом ранее. В общероссийском рейтинге Челябинск занял 31-е место, Магнитогорск — 34-е. Самыми высокими зарплатами могут похвастаться жители Нового Уренгоя, где в среднем зарабатывают 167,6 тысячи рублей в месяц.