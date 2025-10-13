Средняя зарплата в Челябинске превысила 80 тысяч рублей

Средняя зарплата в Челябинске по итогам первого полугодия 2025 года превысила 80 тысяч рублей. По данным рейтинга «РИА Новости», горожане зарабатывали в среднем 80,1 тысячи рублей — этого хватает на покупку 3,6 фиксированного потребительского набора товаров и услуг. За год доходы челябинцев выросли на 14 процентов.