Восемь туристов с детьми застряли в горах Краснодарского края из-за подъёма реки

Туристы пытались переправить свои спальники и снаряжение через реку Уруштен на лошадях. Однако из-за дождей уровень воды значительно повысился. Переправа для людей стала опасной. В результате им пришлось организовать лагерь и обратиться за помощью к спасателям. Сейчас группа отрезана от маршрута. Ночёвка проходит в самодельном убежище из досок. Два человека из восьми получили переохлаждение.