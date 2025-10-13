Российская подводная лодка всплыла у побережья Франции

Российская подводная лодка «Новороссийск», оснащенная крылатыми ракетами «Калибр», всплыла у берегов Франции. Об этом проинформировало Морское командование НАТО на своей официальной странице в соцсети X*.
Как уточнили в альянсе, подлодка Б-261 была вынуждена подняться на поверхность из-за технической неисправности. В настоящее время ситуация находится под контролем, а действия экипажа отслеживаются средствами наблюдения НАТО.
В командовании подчеркнули, что силы альянса продолжают мониторинг морской обстановки в районе инцидента и готовы при необходимости принять меры для обеспечения безопасности судоходства в регионе.
Ранее сообщалось, что США перебросили дополнительные противолодочные самолёты P-8 Poseidon на территорию Норвегии для наблюдения за акваторией вблизи российских границ.
