Российская подводная лодка всплыла у побережья Франции

Подлодка Б-261 была вынуждена подняться на поверхность из-за технической неисправности.

Источник: Аргументы и факты

Российская подводная лодка «Новороссийск», оснащенная крылатыми ракетами «Калибр», всплыла у берегов Франции. Об этом проинформировало Морское командование НАТО на своей официальной странице в соцсети X*.

Как уточнили в альянсе, подлодка Б-261 была вынуждена подняться на поверхность из-за технической неисправности. В настоящее время ситуация находится под контролем, а действия экипажа отслеживаются средствами наблюдения НАТО.

В командовании подчеркнули, что силы альянса продолжают мониторинг морской обстановки в районе инцидента и готовы при необходимости принять меры для обеспечения безопасности судоходства в регионе.

Ранее сообщалось, что США перебросили дополнительные противолодочные самолёты P-8 Poseidon на территорию Норвегии для наблюдения за акваторией вблизи российских границ.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

