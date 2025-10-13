Миронов предложил увеличить детские пособия до уровня прожиточного минимума

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить размер единого пособия на детей.
По его мнению, минимальный размер выплаты должен соответствовать прожиточному минимуму, а для некоторых категорий семей — быть в полтора или два раза выше.
Миронов отметил, что в настоящее время размер пособия может составлять от 50 до 100 процентов прожиточного минимума. Депутат предложил установить 150 процентов прожиточного минимума для детей до трех лет и 200 процентов для одиноких родителей.
Парламентарий также подчеркнул, что сам размер прожиточного минимума необходимо «привязать к реальной потребительской корзине», чтобы он отражал фактические расходы, передает ТАСС.
29 сентября стало известно, что размер материнского капитала за двоих детей в 2027 году достигнет более чем миллиона рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка вырастет до 29 924 рублей.
Фракция «Справедливая Россия — За правду» готовит новую версию законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала, в рамках которой предлагается увеличить выплаты на второго ребенка до одного миллиона рублей, на третьего — до 1,5 миллиона рублей.