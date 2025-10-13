Почти 300 домов в Приморье подключили к отоплению

В Приморском крае активно стартовал отопительный сезон. 13 октября горячие батареи уже появились в 263 многоквартирных домах и 223 социальных учреждениях.
Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, первыми тепло получили жители и соцобъекты в Анучинском, Кавалеровском и Яковлевском округах. Системы отопления также запускают в Красноармейском и Пожарском районах. Сейчас работу обеспечивают 78 котельных.
Всего до начала зимы тепло планируют подать в 11494 жилых дома и 1703 социальных организаций. Для этого будут задействованы 787 котельных. Завершить подключение всех потребителей намерены к 1 ноября.
По словам вице-губернатора Приморья Владимира Малюшицкого, подготовка к холодам в регионе в целом завершена. Летом был проведен масштабный ремонт коммунальной инфраструктуры.
«Сейчас коммунальные предприятия занимаются благоустройством там, где проводились ремонтные работы. Эти мероприятия закончатся в течение месяца. При запуске тепла возможны нештатные ситуации, поэтому аварийные бригады работают в круглосуточном режиме», — пояснил зампред.