Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 300 домов в Приморье подключили к отоплению

Тепло начали подавать в жилые дома и социальные объекты в нескольких районах края.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае активно стартовал отопительный сезон. 13 октября горячие батареи уже появились в 263 многоквартирных домах и 223 социальных учреждениях.

Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, первыми тепло получили жители и соцобъекты в Анучинском, Кавалеровском и Яковлевском округах. Системы отопления также запускают в Красноармейском и Пожарском районах. Сейчас работу обеспечивают 78 котельных.

Всего до начала зимы тепло планируют подать в 11494 жилых дома и 1703 социальных организаций. Для этого будут задействованы 787 котельных. Завершить подключение всех потребителей намерены к 1 ноября.

По словам вице-губернатора Приморья Владимира Малюшицкого, подготовка к холодам в регионе в целом завершена. Летом был проведен масштабный ремонт коммунальной инфраструктуры.

«Сейчас коммунальные предприятия занимаются благоустройством там, где проводились ремонтные работы. Эти мероприятия закончатся в течение месяца. При запуске тепла возможны нештатные ситуации, поэтому аварийные бригады работают в круглосуточном режиме», — пояснил зампред.