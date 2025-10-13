Ричмонд
Красноярский хостел накрыли клопы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В одном из номеров хостела Every Day в Красноярске посетитель из Шарыпово обнаружил клопов. О произошедшем он сообщил в Роспотребнадзор.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

Специалисты ведомства подтвердили недопустимость подобных случаев, подчеркнув, что наличие насекомых в хостелах и гостиницах является грубым нарушением санитарного законодательства.

По итогам проверки индивидуальному предпринимателю, управляющему хостелом, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Учреждению предписано:

  1. организовать и провести дезинсекционные мероприятия;
  2. проводить обследования помещений на наличие синантропных насекомых не реже двух раз в месяц;
  3. обеспечить камерную дезинфекцию мягкого инвентаря — матрасов, подушек, наматрасников и одеял.

Роспотребнадзор также предупредил, что в случае повторных жалоб к владельцу хостела будут применены более строгие меры в соответствии с действующим законодательством, сообщили в ведомстве.