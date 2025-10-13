Красноярский хостел накрыли клопы

Специалисты ведомства подтвердили недопустимость подобных случаев, подчеркнув, что наличие насекомых в хостелах и гостиницах является грубым нарушением санитарного законодательства.
По итогам проверки индивидуальному предпринимателю, управляющему хостелом, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Учреждению предписано:
- организовать и провести дезинсекционные мероприятия;
- проводить обследования помещений на наличие синантропных насекомых не реже двух раз в месяц;
- обеспечить камерную дезинфекцию мягкого инвентаря — матрасов, подушек, наматрасников и одеял.
Роспотребнадзор также предупредил, что в случае повторных жалоб к владельцу хостела будут применены более строгие меры в соответствии с действующим законодательством, сообщили в ведомстве.