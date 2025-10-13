Бизнесмен Сибишова через суд попросила Ивлееву поделиться брендом Agent Beauty.

Казанская предпринимательница Венера Сибишова подала иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием частично лишить правовой защиты товарный знак Agent Beauty, принадлежащий блогеру Анастасии Ивлеевой.
Основанием для требования Сибишовой об аннулировании регистрации бренда в части услуг по управлению и организации бизнеса служит факт их неиспользования правообладателем.
Уточняется, что после поступления иска 7 октября суд принял его к производству и назначил предварительные слушания на 1 декабря. В рамках процесса к делу привлечен Роспатент, который будет участвовать в статусе третьего лица.
Напомним, что Ивлеева почти два года пытается восстановиться после скандальной вечеринки с вызывающим дресс-кодом. За это время она занялась самообразованием и теперь планирует открыть книжный клуб.