Бизнесмен Сибишова через суд попросила Ивлееву поделиться брендом Agent Beauty.

Источник: Комсомольская правда

Казанская предпринимательница Венера Сибишова подала иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием частично лишить правовой защиты товарный знак Agent Beauty, принадлежащий блогеру Анастасии Ивлеевой.

Основанием для требования Сибишовой об аннулировании регистрации бренда в части услуг по управлению и организации бизнеса служит факт их неиспользования правообладателем.

Уточняется, что после поступления иска 7 октября суд принял его к производству и назначил предварительные слушания на 1 декабря. В рамках процесса к делу привлечен Роспатент, который будет участвовать в статусе третьего лица.

Напомним, что Ивлеева почти два года пытается восстановиться после скандальной вечеринки с вызывающим дресс-кодом. За это время она занялась самообразованием и теперь планирует открыть книжный клуб.