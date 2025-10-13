Минздрав: иностранцы чаще всего приезжают в Беларусь из-за трансплантологии и онкологии

«Это трансплантология, онкологические услуги. CAR-T-терапия, которая на сегодняшний день в материальном диапазоне по стоимости в нашей стране является одной из самых дешевых услуг по сравнению с другим миром. Результативность и эффективность этой услуги или этого способа оказания медицинской помощи сопоставимы с западными форматами. То есть мы говорим про то, что себестоимость нашей продукции в рамках экспорта и оказываемых медицинских услуг ниже, чем за рубежом. Даже в нашем приграничье», — сказал министр.