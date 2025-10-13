Минздрав: иностранцы чаще всего приезжают в Беларусь из-за трансплантологии и онкологии

Министр здравоохранения Александр Ходжаев сказал в эфире телеканала СТВ, что иностранцев в плане экспорта медицинских услуг чаще всего интересует в Беларуси трансплантология и лечение рака.
За последние пять лет экспорт медтуризма и медуслуг Беларуси вырос в полтора раза. В 2025-м в планах Минздрава достичь цифры в 50 миллионов долларов. А годом ранее в категорию экспорта медицинских услуг попало порядка 160 тысяч человек. Как отметил Александр Ходжаев, востребованные направления — это, прежде всего, дорогостоящая медицина.
«Это трансплантология, онкологические услуги. CAR-T-терапия, которая на сегодняшний день в материальном диапазоне по стоимости в нашей стране является одной из самых дешевых услуг по сравнению с другим миром. Результативность и эффективность этой услуги или этого способа оказания медицинской помощи сопоставимы с западными форматами. То есть мы говорим про то, что себестоимость нашей продукции в рамках экспорта и оказываемых медицинских услуг ниже, чем за рубежом. Даже в нашем приграничье», — сказал министр.
К слову, ранее мы писали, что в Беларуси вводится прорывной метод лечения рака CAR-T клетками. Если в Европе это стоит 500 тысяч евро на пациента, то в Беларуси — 50 тысяч долларов для государства, а для пациента бесплатно". А здесь врачи рассказали о новых методах ранней диагностики и лечения онкологии в Беларуси: CAR-T-клеточная терапия, клетки-киллеры, дендритные клетки, анализ PanTum Detect.
