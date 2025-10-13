Топ-5 главных новостей в Молдове 13 октября 2025: В Молдову после почти летнего тепла идут дожди и холод — всего до +2 градусов; молдавская мечта — ничего не делая, стать успешным и богатым; какие н

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 13 октября 2025:
1. Молдавская мечта — ничего не делая, стать успешным и богатым: Рухнула финансовая пирамида, вип-персоны потеряли почти 50 миллионов евро, а ведь на эти деньги можно было построить две крутые больницы.
2. В Молдову после почти летнего воскресенья идут дожди и холод: Синоптики прогнозируют всего +2 градуса ночью — но со среды уже «бабье лето».
3. Мир сломался, а мы не заметили: Молдову ждут «новшества» ЕС — без горячей воды, но с малышами, которые играючи могут менять свой пол.
4. Очередной жуткий случай с сиделкой из Молдовы: Женщина подозревается в убийстве 85-летней подопечной в Италии, скончавшейся после пяти дней мучений от тяжёлых ожогов.
5. Хорошие времена в Молдове только для «хороших людей»: Мать новоизбранного депутата от ПАС стала владелицей промышленного парка, а 15 гектаров сельхозземли пойдут под строительство.
