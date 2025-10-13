Мошенники стали использовать промокоды на косметику для кражи личных данных

По данным компании, злоумышленники предлагают пользователям зарегистрироваться на легальном ресурсе, а затем прислать в Telegram-бот скриншот с личной информацией. В частности, мошенники запрашивают паспортные данные, ИНН и адрес электронной почты. Полученные сведения могут быть использованы для оформления кредитов на имя жертв или для продажи на черном рынке.