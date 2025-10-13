Мошенники стали использовать промокоды на косметику для кражи личных данных

Кибермошенники разработали новую схему кражи персональных данных, используя в качестве приманки промокод на 2000 рублей для покупки косметики и парфюмерии. Об этом сообщили в компании F6, специализирующейся на борьбе с киберпреступностью.
По данным компании, злоумышленники предлагают пользователям зарегистрироваться на легальном ресурсе, а затем прислать в Telegram-бот скриншот с личной информацией. В частности, мошенники запрашивают паспортные данные, ИНН и адрес электронной почты. Полученные сведения могут быть использованы для оформления кредитов на имя жертв или для продажи на черном рынке.
Схема включает публикацию статей с предложением промокода, который можно активировать через Telegram-бот. Пользователям предлагается зарегистрироваться на сайте для проверки кредитной истории и прислать скриншот. После этого бот перестает отвечать, и мошенники получают личные данные: ФИО, паспортные данные, ИНН, телефон и e-mail.
F6 заблокировала более 120 статей, продвигавших этот бот, и работает над его полной блокировкой.
— Требование предоставить скриншот с персональными данными само по себе является признаком мошеннической деятельности, так как подобные действия нарушают принципы защиты персональных данных и могут повлечь их использование в противоправных целях, — прокомментировала аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Анастасия Князева.
Специалисты F6 настоятельно советуют пользователям не указывать персональные данные на сомнительных ресурсах и избегать общения в мессенджерах с незнакомцами, передает РИА Новости.
Недавно стало известно, что у аферистов теперь есть возможность оформить дубликат сим-карты у оператора связи: они предоставляют сотрудникам поддельные документы.