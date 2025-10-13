Зубной скандал разгорелся в Алматы

Когда мне доктор вживлял в челюсть импланты, я, к сожалению, не увидела наружных коробочек от них. Соответственно, у меня появились некие сомнения. Доктор обещал, но, к сожалению, сразу ничего не предоставил. В период, когда находились импланты с токсическими абатментами, у меня было воспаление десны, пока другие стоматологические клиники не помогли мне убрать часть токсических медицинских изделий.