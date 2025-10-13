В Иркутске завершается строительство школы на 1550 мест

Общая готовность объекта составляет 90%, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. С ходом работ ознакомился Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Школа будет состоять из девяти блоков. Большинство из них — трехэтажные с подвалом. Помимо учебных кабинетов в здании предусмотрены бассейн, пищеблок и столовая, медкабинет и библиотека, спортивный и актовый зал на 550 мест.
Рядом будет площадка для проведения торжественных мероприятий, спортивная и игровая зоны для младших классов. Общая площадь образовательного комплекса составит 34,7 тыс. кв. метров.
Выполнен большой объем работ: возведен каркас здания и смонтирована кровля. Здание закрыто от внешней среды: остекление и отделка фасадов выполнены на 99%. Завершена прокладка основных наружных инженерных сетей — теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
Активно ведутся отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем. 1 ноября подрядчик приступит к пусконаладочным работам, сообщает пресс-служба облправительства. Для соблюдения графика на площадке ежедневно задействовано 185 человек и 12 единиц техники. Работы идут одновременно во всех блоках.
«Важно, что учреждение будет ориентировано не только на базовое образование, но и на профориентацию. Здесь создадут классы ВГИК, МЧС, Росгвардии, “Фармасинтеза”, ИНК, Иркутского авиазавода и другие. Отмечу, что открытие школы позволит нам разместить здесь ребятишек из ближайших учреждений, где мы планируем капремонт, чтобы этот процесс прошел максимально комфортно для всех», — сказал Игорь Кобзев.
Мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал, что образовательное учреждение будет открыто уже в феврале 2026 года. Новый объект внесет большой вклад в решение проблемы с двухсменным обучением в существующих школах района, значительно снизив нагрузку на них.
Напомним, общая стоимость проекта составляет 3,7 млрд рублей. Строительство ведется в рамках государственной программы «Развитие образования» при поддержке партийной программы «Единой России».
Ранее ход строительства вместе с Губернатором проверил Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Якушев.