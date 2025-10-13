Следком возбудил дело после нападения подростков на кафе во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) в отношении группы подростков 13−14 лет, напавших на кафе на улице Ватутина Ленинского района Владивостока, в результате чего сотрудница заведения получила телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.