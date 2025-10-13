Следком возбудил дело после нападения подростков на кафе во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) в отношении группы подростков 13−14 лет, напавших на кафе на улице Ватутина Ленинского района Владивостока, в результате чего сотрудница заведения получила телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
По информации пользователей социальных сетей, школьники с имитацией пистолета в течение нескольких дней вели разведку у китайского кафе, а ранее без применения насилия похищали еду из местных заведений общепита Ленинского района.
В ходе мониторинга соцсетей сотрудники МВД обнаружили публикацию о противоправных действиях в указанном кафе, после чего организовали проверку для установления обстоятельств происшествия и установления личностей участников инцидента.
Следственным отделом Следственного комитета России по Приморскому краю также проводится всестороннее расследование, в рамках которого устанавливаются детали нападения и степень вины каждого из несовершеннолетних.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Э. А. Трубчику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и выявленных обстоятельствах происшествия.