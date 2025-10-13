Практически в луже: омич поймал краснокнижную нельму в крохотном водоеме

Однако, удача рыбака оказалась сомнительной. Дело в том, что большинство комментаторов определили, что пойманной рыбой является краснокнижная нельма. По закону такой улов грозит рыбаку штрафом от 12 до 16 тысяч рублей. Из сообщения рыбака осталось не известным — смог ли омич понять, что пойманная им рыба находится под защитой закона, и что ее необходимо было выпустить назад, в реку.