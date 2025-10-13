Ричмонд
Практически в луже: омич поймал краснокнижную нельму в крохотном водоеме

Удача улыбнулась омскому рыболову в небольшой протоке в районе метромоста.

Источник: Комсомольская правда

Необычным уловом похвастался житель Омска 12 октября в телеграм-канале «Рыбалка в Омске». В крохотной протоке ему посчастливилось поймать редкую и краснокнижную нельму.

«Под метромостом, много атак — одна победа. Около 600−750 гамм, я думаю», — лаконично сообщил омич, подтвердив свое рыбацкое счастье несколькими фотографиями.

Однако, удача рыбака оказалась сомнительной. Дело в том, что большинство комментаторов определили, что пойманной рыбой является краснокнижная нельма. По закону такой улов грозит рыбаку штрафом от 12 до 16 тысяч рублей. Из сообщения рыбака осталось не известным — смог ли омич понять, что пойманная им рыба находится под защитой закона, и что ее необходимо было выпустить назад, в реку.