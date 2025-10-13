Прикормка медвежат обернулась изменением их естественного поведения: подробности дела

Ранее в соцсетях сообщали о двух истощенных медвежатах-сиротах в бухте Жировая. При этом подмосковный центр спасения животных готов был их забрать, но затем выяснилось, что у медведей есть мать, которая пришла с третьим медвежонком. Тогда два прикормленных детеныша не захотели уходить с ней.