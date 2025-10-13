Прикормка медвежат обернулась изменением их естественного поведения: подробности дела

На Камчатке проводится проверка по факту прикормки двух медвежат сотрудниками организации в районе реки Жировая, что привело к изменению их естественного поведения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края.
«Вся вина на этих людях, которые поставили там лагерь и прикормили медвежат. Они изменили их естественную модель поведения до того, что даже семейные связи умудрились разрушить», — рассказал сотрудник Кроноцкого заповедника, охотовед Владимир Гордиенко.
Ранее в соцсетях сообщали о двух истощенных медвежатах-сиротах в бухте Жировая. При этом подмосковный центр спасения животных готов был их забрать, но затем выяснилось, что у медведей есть мать, которая пришла с третьим медвежонком. Тогда два прикормленных детеныша не захотели уходить с ней.
Позднее начальник управления федерального государственного контроля министерства Всеволод Воропанов подчеркнул, что планы по отправке медвежат в Подмосковье были окончательно отменены.
Ранее на Камчатке и в ее окрестностях началась активность медведей.