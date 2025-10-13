В Хабаровском крае у потребителей сжиженного газа могут возникнуть проблемы

В Законодательной Думе Хабаровского края обсудили введение новых требований к организациям, которые занимаются техническим обслуживанием внутриквартирного и внутридомового газового оборудования — изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в результате нововведений у ряда потребителей голубого топлива в регионе могут возникнуть проблемы.
По информации пресс-службы краевой Закдумы, изменения подразумевают, что с 1 марта будущего года техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования смогут заниматься не только газораспределительные организации, которая занимается реализацией и поставками энергоресурса потребителям, но и сторонние подрядчики. Опасения депутатов вызвала ситуация с обслуживанием объектов, использующих сжиженный газ.
Касается это тех территорий, где специализированными организациями выступают компании, не соответствующие вступающим в силу требованиям — они окажутся вне правового поля. Это может коснуться практически всех муниципалитетов региона, включая город Хабаровск. Означает это, что потребители фактически лишатся квалифицированного обслуживания их внутридомового и внутриквартирного оборудования, что сильно ударит по безопасности.
— Краевой парламент намерен направить обращение в Комитет Государственной Думы по энергетике, чтобы не допустить пробелов в обеспечении безопасности и обслуживании газового оборудования в домах, использующих сжиженный углеводородный газ, — уточнил председатель комитета региональной Законодательной Думы по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Анатолий Литвинчук.
Отметим, что реформа затронет не только обычный жилой фонд, но и специализированные помещения, включая служебное жилье, маневренный фонд и общежития. Таким образом, государство планирует повысить конкуренцию на рынке обслуживания газового оборудования, обеспечить больший контроль за качеством услуг и снизить зависимость от крупных поставщиков. Жильцы смогут рассчитывать на прозрачность в ценообразовании и выбор подрядчика.