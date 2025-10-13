В Хабаровском крае у потребителей сжиженного газа могут возникнуть проблемы

Касается это тех территорий, где специализированными организациями выступают компании, не соответствующие вступающим в силу требованиям — они окажутся вне правового поля. Это может коснуться практически всех муниципалитетов региона, включая город Хабаровск. Означает это, что потребители фактически лишатся квалифицированного обслуживания их внутридомового и внутриквартирного оборудования, что сильно ударит по безопасности.