Озвучен размер пенсии в 2026 году

Также ожидается досрочная индексация пенсионных выплат с января и апреля. По временной нетрудоспособности максимальная сумма пособия достигнет более 207 тысяч рублей в месяц, по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей — 83 тысячи.