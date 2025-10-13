Озвучен размер пенсии в 2026 году

Почти 20 триллионов рублей будет направлено на социальную поддержку и пенсионные выплаты. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Также ожидается досрочная индексация пенсионных выплат с января и апреля. По временной нетрудоспособности максимальная сумма пособия достигнет более 207 тысяч рублей в месяц, по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей — 83 тысячи.
Выплата по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи за 140 дней. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров окажется в пределах 25 695 рублей. На конец года — 27 116 рублей с небольшим.
Социальная пенсия с 1 апреля вырастет на 6,8 процента — до 16 590 рублей. При этом размер пенсионного обеспечения не будет ниже, чем прожиточный минимум пенсионера в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Как отметила Бессараб в комментарии «Парламентской газете», пособия по беременности родам, временной нетрудоспособности вырастут почти на 20 процентов, поскольку увеличится единая величина базы для исчисления страховых взносов.