Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 13 октября

С 13 октября тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы по будням был проиндексирован с семи до десяти рублей за каждый участок пути. Об этом ранее сообщалось в официальном телеграм-канале Департамента транспорта города Москвы.
Изменения в стоимости проезда касаются только пиковых периодов в будние дни: утром с 7:00 до 11:00 и вечером с 16:00 до 20:00. В остальное время, а также в выходные и праздничные дни, проезд остается бесплатным. При этом стоимость транзитного проезда по МСД остается неизменной и составляет 950 рублей.
Плата за проезд по конкретному участку МСД взимается только в том случае, если автомобиль въехал и покинул его в указанные часы. Например, если машина въехала на участок в 6:55 и выехала в 7:30 или въехала в 10:55 и выехала в 11:30, проезд будет бесплатным.
Для транспортных средств оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также для такси с лицензией Москвы и области проезд по МСД остается бесплатным.
Стоимость всех проездов по Московскому скоростному диаметру за сутки суммируется, и единый платеж за день выставляется в течение пяти дней. Оплата проезда рекомендуется через официальные ресурсы: сайт msd.mos.ru, приложение «Парковки России», портал госуслуг, приложения «Яндекс Карты» и «Навигатор», а также через банковские приложения с данными о транспортном средстве.
МСД — самый длинный скоростной диаметр в нашей стране, его протяженность составляет шестьдесят восемь километров. Он связывает десять крупнейших магистралей города, улучшает транспортную доступность сорока восьми районов Москвы, где проживает более 4,5 млн человек, и способствует разгрузке Садового кольца, Третьего транспортного кольца и Московской кольцевой автодороги.