Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 13 октября

Плата за проезд по конкретному участку МСД взимается только в том случае, если автомобиль въехал и покинул его в указанные часы. Например, если машина въехала на участок в 6:55 и выехала в 7:30 или въехала в 10:55 и выехала в 11:30, проезд будет бесплатным.