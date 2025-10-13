Новая порода коров выводится в Беларуси — они будут красной масти и дадут больше молока

Новая порода коров выводится в Беларуси, сообщили в эфире телеканала СТВ. Буренки будут красной масти и дадут больше молока.
Белорусская порода, над которой работают белорусские ученые с использованием инновационных подходов, в год будет давать до 10 тысяч килограммов молока.
«Доказана и значительная польза такого напитка. В нем выше содержание жиров, белков и витаминов. А еще оно лучше усваивается и впишется в рацион детей и пожилых людей», — сказали в телеэфире.
На СТВ напомнили, что пять лет назад в Беларусь из Дании привезли три сотни красных коров. А сегодня в стране их уже свыше двух тысяч, причем поголовье вовлечено в селекционный процесс.
Пока же ученые заняты анализами ДНК, исследованиями продуктивности и совершенствования породы. Утвердить белорусскую красную молочную намерены к 2030 году.
К слову, генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по животноводству Александр Портной заметил, что создание породы ранее занимало срок от 15 до 20 лет.
«Сегодня современные методы селекции, исследования, генетические исследования позволяют значительно сократить породообразовательный процесс. Если говорить о крупном рогатом скоте, то мы уже предполагаем, что нам удастся где-то за 9−10 лет породу сформировать», — сказал Портной.
