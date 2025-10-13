В РФ начинается серия выездных обучающих интенсивов «Эврика»

В Ярославле и Якутске к работе с участниками привлечены представители ключевых научных и образовательных организаций региона — Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. В этих городах программа будет проходить по 15 октября. С 17 по 19 октября эстафету примут Москва, Томск и Петербург. Третий поток интенсивов состоится с 31 октября по 2 ноября в Тольятти на базе Поволжского государственного университета сервиса.