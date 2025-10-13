Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До середины недели в Башкирии пообещали мокрый снег и дожди

В Башгидрометцентре передали прогноз погоды на 13, 14 и 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии до середины недели пообещали неблагоприятную погоду. В республике 13, 14 и 15 октября ожидают дожди и мокрый снег.

В понедельник, 13 октября, спрогнозировали установление снежного покрова и сильный ветер. Температура воздуха днем составит +7, +12°, по востоку до +2°.

Во вторник будет дождливая погода и умеренный ветер. Ночью пообещали +3, +8°, днем +9, +14°.

15 октября, в среду, спрогнозировали дожди и сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью будет не выше +3, +8°, днем +9,+14°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.