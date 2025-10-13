До середины недели в Башкирии пообещали мокрый снег и дожди

В Башкирии до середины недели пообещали неблагоприятную погоду. В республике 13, 14 и 15 октября ожидают дожди и мокрый снег.
В понедельник, 13 октября, спрогнозировали установление снежного покрова и сильный ветер. Температура воздуха днем составит +7, +12°, по востоку до +2°.
Во вторник будет дождливая погода и умеренный ветер. Ночью пообещали +3, +8°, днем +9, +14°.
15 октября, в среду, спрогнозировали дожди и сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью будет не выше +3, +8°, днем +9,+14°.
