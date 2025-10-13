Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: Один кадр, один неудачник — сможете угадать, из какого они фильма? Под силу только знатокам!

13 октября отмечается Международный день неудачников. У всех бывают дни, когда что-то идёт не по плану, но у кого-то так всю жизнь… Вспомните фильмы про героев, у которых всё шло наперекосяк, всего по одному кадру!

Источник: Life.ru

Фильмы держатся не только на героях, которые всех спасают и всё успевают, но и на тех, у кого ничего не получается. Эти вечные неудачники — трогательные, смешные, упрямые — срывают планы, попадают в нелепые ситуации и становятся гротескным зеркалом зрителя, ведь у каждого бывают такие дни, когда всё идёт наперекосяк. Вспомните этих невезучих персонажей, которые по-своему ближе, чем идеальные герои. Мы собрали кадры, где именно они в центре внимания. Попробуйте угадать фильм всего по одному кадру с неудачником!

Если неудачи вас покинули, пройдите тест по киногероям, которым ошибаться запрещено. Угадайте советский фильм по кадру с врачом! А также добавьте немного мелодичности в вашу жизнь и вспомните строчки из песен мультфильмов СССР! Под силу только детям Советского Союза!

Тесты и квизы Еще.