Тест: Один кадр, один неудачник — сможете угадать, из какого они фильма? Под силу только знатокам!

Фильмы держатся не только на героях, которые всех спасают и всё успевают, но и на тех, у кого ничего не получается. Эти вечные неудачники — трогательные, смешные, упрямые — срывают планы, попадают в нелепые ситуации и становятся гротескным зеркалом зрителя, ведь у каждого бывают такие дни, когда всё идёт наперекосяк. Вспомните этих невезучих персонажей, которые по-своему ближе, чем идеальные герои. Мы собрали кадры, где именно они в центре внимания. Попробуйте угадать фильм всего по одному кадру с неудачником!