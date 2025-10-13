Силы ПВО отразили воздушную атаку в четырех районах Ростовской области

В ночь на понедельник, 13 октября, силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили беспилотные летательные аппараты в Аксайском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
— Пострадавших среди людей, к счастью, больше не было, — добавил он.
Ранее глава региона сообщил, что в Белой Калитве беспилотник упал на жилой дом, повредив крышу и вызвав пожар. Двое местных жителей получили осколочные ранения.
