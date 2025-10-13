Ричмонд
Дождь и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на 13 октября

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник будет дождливо и ветрено. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Будет облачно с прояснениями. Местами по республике ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с, на большей части территории кратковременные дожди. Максимальная температура днем составит от плюс 4 до плюс 10 градусов, по юго-западу — до плюс 12.