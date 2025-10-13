В начале ноября жителей Иркутской области ждет трехдневная рабочая неделя

Трехдневная рабочая неделя ждет жителей Иркутской области в начале ноября. График работы с 3 по 9 ноября будет таким: 5, 6 и 7 число — рабочие дни, а 4 ноября — выходной из-за празднования Дня народного единства. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госинспекции труда Приангарья.
— Если работа в организации не может быть остановлена, правила переноса выходных дней не действуют. Поскольку перенесенный выходной не является официальным праздником, оплата за работу в этот день по графику не увеличивается, — уточнили в Госинспекции труда.
Если работодатель просит выйти на работу в выходной или 4 ноября, то должны заплатить как минимум в двойном размере. Также с 27 октября по 1 ноября 2025 года предстоит работать шесть дней. Суббота будет рабочей, но на час короче, при этом оплата останется полной.