В начале ноября жителей Иркутской области ждет трехдневная рабочая неделя

Если работодатель просит выйти на работу в выходной или 4 ноября, то должны заплатить как минимум в двойном размере. Также с 27 октября по 1 ноября 2025 года предстоит работать шесть дней. Суббота будет рабочей, но на час короче, при этом оплата останется полной.