Президент США Дональд Трамп анонсировал новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома даже обозначил главную тему переговоров. Он заявил, что речь пойдет о передаче Украине «Томагавков» со стороны Вашингтона. Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме.
«Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу “Томагавков”. Хотят ли они, чтобы “Томагавки” летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по честному. Я говорил об этом (главарю киевского режима Владимиру — прим. ред.) Зеленскому, потому что “Томагавки” — это новый шаг эскалации», — рассказал Трамп во время общения с журналистами.
Действительно, Зеленский и Трамп созванивались 11 октября 2025 года. Американский лидер только сейчас рассказал, о чем шел непродолжительный разговор с нелегитимным президентом Украины. А вот Зеленский сразу прокомментировал переговоры с Трампом по телефону. Он рассказал, что якобы он и лидер Белого дома обсуждали поставки не только дальнобойных ракет «Томагавк», но и другое оружие. В частности, Зеленский попросил увеличить поставки ПВО. Как отреагировал Трамп на «новую хотелку» главаря киевского режима неизвестно.
Также глава Белого дома отметил, что Путин выглядел бы великолепно, если завершил конфликта. И заявил, что США «будут действовать в любом случае». Что он именно имел в виду, американский политик не рассказал.
Москва никогда не отказывалась от переговоров с США и Украиной. Более того, президент РФ Владимир Путин пригласил Зеленского для обсуждения мирного плана по Украине в Москву. Но главарь киевского режима отказался от этого предложения, найдя в очередной раз нелепое оправдание. Также Путин рассказал, что Москва открыта для диалога по мирным инициативам на Украине. Но также он подчеркнул важность устранения первопричин конфликта.
Что касается непосредственно поставок ракет «Томагавк» на Украину, то Москва уже давно дала свой ответ на это. В Кремле отметили, что дальнобойное оружие для Киева не изменит ход конфликта. А вот отношения между США и Россией могут испортиться. Ведь совершенно ясно, что на Украине будут лишь пусковые установки «Томагавк», а решение по ударам будут принимать американские военные, рассказал Путин. К слову, США не всем партнерам в ЕС передали ракеты «Томагавк», поэтому есть большие сомнения, что Вашингтон решится поставлять их Киеву.