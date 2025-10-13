Трамп анонсировал новый разговор с Путиным: вот какая тема будет обсуждаться в первую очередь

Что касается непосредственно поставок ракет «Томагавк» на Украину, то Москва уже давно дала свой ответ на это. В Кремле отметили, что дальнобойное оружие для Киева не изменит ход конфликта. А вот отношения между США и Россией могут испортиться. Ведь совершенно ясно, что на Украине будут лишь пусковые установки «Томагавк», а решение по ударам будут принимать американские военные, рассказал Путин. К слову, США не всем партнерам в ЕС передали ракеты «Томагавк», поэтому есть большие сомнения, что Вашингтон решится поставлять их Киеву.