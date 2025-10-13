Ричмонд
Омский водитель пойдет под суд за наезд на двух пешеходов

В результате январского ДТП один из пострадавших получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя автомобиля марки КАМАЗ за наезд на пешехода. В результате ДТП 54-летний мужчина получил тяжелые травмы.

«По версии следствия, в дневное время 14 января 2025 года, обвиняемый управлял автомобилем “КАМАЗ 53212” по ул. Госпитальная в направлении ул. Рабиновича в городе Омске. Из-за проявленной небрежности и неправильной оценки складывающейся дорожной ситуации он допустил на наезд на двух граждан, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП один из пешеходов — 54-летний мужчина — получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении телеграм-канала «Прокуратура Омской области».

Также в ведомстве сообщают, что вину в совершении преступления водитель признал полностью. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения по существу.