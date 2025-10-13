Для россиян начали действовать новые правила въезда в Испанию

В Испании с 12 октября начала действовать новая биометрическая система пересечения внешних границ. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Испании.
Теперь при въезде и выезде из Шенгенской зоны у граждан третьих стран, включая россиян, будут собирать биометрические данные — отпечатки пальцев и фотографию. Эти сведения станут обязательными для фиксации при каждом пересечении границы.
Первые проверки уже начали проводить в мадридском аэропорту Барахас. В дальнейшем систему планируют внедрить на других воздушных, морских и наземных пунктах пропуска.
Полное внедрение новой технологии запланировано к 10 апреля 2026 года. Бумажные штампы в паспортах заменят электронными записями в единой базе данных, передает Telegram-канал посольства.
В МИД РФ порекомендовали тщательно планировать свои поездки с учетом изменений. Кроме того, в аэропорт следует приезжать заблаговременно для прохождения необходимых процедур.
Европейский союз в рамках очередного, 19-го пакета санкций в отношении России, не планирует вводить ограничения на выдачу шенгенских виз ее гражданам. Однако в объединении рассматривают возможность ограничить передвижение российских дипломатов.