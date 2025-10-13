Микрорайоны и поселки в пригороде Челябинска останутся без воды на сутки

Сообщается, что это связано с заменой участка водовода диаметром 700 мм.
Работы стартуют с 6:00 14 октября и займут 24 часа. «Будет отключено водоснабжение в поселках Красное поле, Прудный, микрорайоне “Звездный”, деревне Моховички», — предупреждает «ЮжУралВодоканал».
Работы выполняет ООО «Центр абонентских расчетов».
Кроме того, сегодня, 13 октября, в связи с работами на водоводе возможно снижение параметров холодного водоснабжения с 9:00 в микрорайонах «Атмосфера», «Вишневая горка», «Залесье», «Женева», «Конфетти».