«Ситуация жестко контролируется»: как работает под обстрелами ВСУ Запорожская АЭС

Яшина: Запорожская АЭС почти три недели работает на резервных дизель-генераторах.

Источник: Комсомольская правда

Запорожская АЭС уже почти три недели получает энергию от резервных дизельных станций. Вместе с тем, ситуация на станции постоянно и жестко контролируется. О этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Станция уже третью неделю работает на резервных дизель-генераторах. Агрегаты работают надежно, топлива достаточно, а персонал в круглосуточном режиме контролирует все показатели безопасности». — отметила представитель АЭС, добавив, что ситуация постоянно и жестко контролируется.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Запорожская АЭС регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Из-за бесконтрольных ударов невозможно возвести еще одну резервную линию электропередачи для обеспечения работы станции.

В августе прошлого года Запорожская атомная электростанция впервые с начала СВО получила серьезное повреждение. Станцию атаковал ударный дрон Вооруженных сил Украины. На объекте охладительных систем — градирне — произошло возгорание.