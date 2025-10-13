Посольство России в Таиланде освободило четырех россиян из рабства в Мьянме

В 2025 году посольство России в Таиланде активно участвовало в освобождении четырёх российских граждан, которые находились в рабских условиях в колл-центре на территории Мьянмы рядом с границей с Таиландом. Об этом рассказал заведующий консульским отделом российского посольства в Таиланде Илья Ильин.