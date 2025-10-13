Более 850 москвичей получили квартиры по реновации на улице Героев Панфиловцев

«К осмотру квартир в современном жилом комплексе будущие новоселы приступали поэтапно. В середине лета первыми определяться с выбором начали жители д. 33, корп. 1 на ул. Героев Панфиловцев. К концу августа к ним присоединились горожане из д. 29, корп. 2 на этой же улице и д. 19, корп. 3 на ул. Туристская. Сейчас почти все участники программы определились с выбором предложенного городом жилья. Свыше 850 человек уже заключили договоры на квартиры в новостройке. Всего же комфортное жилье по программе реновации здесь получат более 1,6 тыс. москвичей. Поэтапное начало осмотров с разницей в несколько недель сделало процесс переселения более комфортным для жителей старых домов и позволило специалистам департамента городского имущества уделить достаточно времени каждой семье при оформлении документов в центре информирования», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.