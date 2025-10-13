Более 850 москвичей получили квартиры по реновации на улице Героев Панфиловцев

«К осмотру квартир в современном жилом комплексе будущие новоселы приступали поэтапно. В середине лета первыми определяться с выбором начали жители д. 33, корп. 1 на ул. Героев Панфиловцев. К концу августа к ним присоединились горожане из д. 29, корп. 2 на этой же улице и д. 19, корп. 3 на ул. Туристская. Сейчас почти все участники программы определились с выбором предложенного городом жилья. Свыше 850 человек уже заключили договоры на квартиры в новостройке. Всего же комфортное жилье по программе реновации здесь получат более 1,6 тыс. москвичей. Поэтапное начало осмотров с разницей в несколько недель сделало процесс переселения более комфортным для жителей старых домов и позволило специалистам департамента городского имущества уделить достаточно времени каждой семье при оформлении документов в центре информирования», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.
После завершения переселения вместо центра информирования по переселению на первом этаже новостройки откроются торговые точки, предприятия сферы услуг или городские организации. Это станет дополнением к уже развитой инфраструктуре района. Рядом с жилым комплексом расположено несколько образовательных учреждений, детская поликлиника и больница имени З. А. Башляевой, магазины, кафе, спортивные комплексы и сервисные центры. Неподалеку находится также Алешкинский лесопарк, парк «Братцево» и Сходненский ковш — часть природного парка «Тушинский».
«В жилом комплексе на ул. Героев Панфиловцев — 719 квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь составляет свыше 40 тыс. кв. м. Новостройку возвели с учетом принципов безбарьерной среды: в подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворе пешеходные дорожки спроектировали так, чтобы удобно было передвигаться всем жильцам. На придомовой территории оборудовали одну спортивную и две детские площадки с безопасным резиновым покрытием. Кроме того, в многоквартирном доме для проживания маломобильных горожан адаптировали 13 квартир: там сделали широкие коридоры, в санузлах предусмотрели поручни, а дверные глазки и ручки установили на допустимом уровне», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.