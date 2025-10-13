Военнослужащий из Усть-Кута Александр Чупров героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Усть-Кута Александр Чупров героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Александра не стало 7 октября 2025 года при выполнении боевого задания, — уточнили в пресс-службе администрации.
С бойцом простятся 14 октября в ритуальном зале с 12:00 до 12:30.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что прокуратура проводит проверку по факту гибели двух девушек в Шелехове. В подъезде многоквартирного дома 14-летний парень нанес ножевые ранения своей возлюбленной на почве ревности. Когда на помощь выбежала 23-летняя соседка, подросток ударил холодным оружием и ее.