Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС ввело систему регистрации для въезда иностранцев, что касается и белорусов

Новая система регистрации въезда в ЕС начала действовать для белорусов и других иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В странах Евросоюза с 12 октября начала действовать новая система регистрации иностранцев на въезд, пишет РИА Новости.

При въезде в ЕС погранконтроль начал регистрировать данные въезжающих иностранцев в электронном виде. Эта мера введена, чтобы повысить эффективность контроля и борьбы с нарушениями. Фото и отпечатки пальцев будут снимать в ЕС при первом въезде и первом выезде.

— Внедряется новая европейскую цифровую пограничную систему — систему въезда/выезда (EES) на внешних границах, — сказано в опубликованном заявлении Еврокомиссии.

Снимать биометрию будут у иностранцев, у которых нет гражданства ЕС, и которые въезжают в страны ЕС для краткосрочного пребывания (90 дней в течение любого 180-дневного периода).

— Система будет введена постепенно, в течение шести месяцев, — отмечено в сообщении.

При этом штамповка паспортов на границе будет продолжаться только шестимесячный переходный период.

Ранее мы подробнее писали о том, что ЕС вводит биометрический контроль с 12 октября 2025 года.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл истинную тактику ведения дел президентом США Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше