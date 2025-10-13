ЕС ввело систему регистрации для въезда иностранцев, что касается и белорусов

В странах Евросоюза с 12 октября начала действовать новая система регистрации иностранцев на въезд, пишет РИА Новости.
При въезде в ЕС погранконтроль начал регистрировать данные въезжающих иностранцев в электронном виде. Эта мера введена, чтобы повысить эффективность контроля и борьбы с нарушениями. Фото и отпечатки пальцев будут снимать в ЕС при первом въезде и первом выезде.
— Внедряется новая европейскую цифровую пограничную систему — систему въезда/выезда (EES) на внешних границах, — сказано в опубликованном заявлении Еврокомиссии.
Снимать биометрию будут у иностранцев, у которых нет гражданства ЕС, и которые въезжают в страны ЕС для краткосрочного пребывания (90 дней в течение любого 180-дневного периода).
— Система будет введена постепенно, в течение шести месяцев, — отмечено в сообщении.
При этом штамповка паспортов на границе будет продолжаться только шестимесячный переходный период.
