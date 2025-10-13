В Минской области более 670 многодетных семей улучшили жилищные условия в текущем году

По ее словам, для Минской области, как и для всей страны, жилищный вопрос, является актуальным. «У нас строится очень много жилья, особенно в городах-спутниках. В области почти 8,3 тыс. многодетных семей состоят в очереди на улучшение жилищных условий. За истекший период этого года 672 семьи улучшили жилищные условия», — рассказала Зоя Коноплина.