В Минской области более 670 многодетных семей улучшили жилищные условия в текущем году

По ее словам, для Минской области, как и для всей страны, жилищный вопрос, является актуальным. «У нас строится очень много жилья, особенно в городах-спутниках. В области почти 8,3 тыс. многодетных семей состоят в очереди на улучшение жилищных условий. За истекший период этого года 672 семьи улучшили жилищные условия», — рассказала Зоя Коноплина.
«Строительство у нас ведется серьезными темпами, особенно можно выделить Смолевичи, Логойск. Поэтому мы очень надеемся, что нам удастся решить эту проблему», — подчеркнула начальник отдела.
Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Светлана Степанова проинформировала, что в регионе в этом году сделан особый акцент на строительство арендного жилья, чтобы удовлетворить спрос молодых семей. «Построено 713 таких квартир. В Могилеве на сегодняшний момент нет очереди желающих получить арендное жилье среди многодетных семей», — добавила она.