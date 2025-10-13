Ричмонд
В Минской области более 670 многодетных семей улучшили жилищные условия в текущем году

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области более 670 многодетных семей уже улучшили жилищные условия в этом году. Об этом в проекте БЕЛТА «Страна говорит» сообщила начальник отдела государственной поддержки семьи управления государственной социальной поддержки и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Зоя Коноплина.

Источник: БЕЛТА

По ее словам, для Минской области, как и для всей страны, жилищный вопрос, является актуальным. «У нас строится очень много жилья, особенно в городах-спутниках. В области почти 8,3 тыс. многодетных семей состоят в очереди на улучшение жилищных условий. За истекший период этого года 672 семьи улучшили жилищные условия», — рассказала Зоя Коноплина.

«Строительство у нас ведется серьезными темпами, особенно можно выделить Смолевичи, Логойск. Поэтому мы очень надеемся, что нам удастся решить эту проблему», — подчеркнула начальник отдела.

Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Светлана Степанова проинформировала, что в регионе в этом году сделан особый акцент на строительство арендного жилья, чтобы удовлетворить спрос молодых семей. «Построено 713 таких квартир. В Могилеве на сегодняшний момент нет очереди желающих получить арендное жилье среди многодетных семей», — добавила она.