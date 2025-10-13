Ричмонд
Огненный день: в Омской области горели два частных дома и квартира в многоэтажке

Непростой выходной день выдался для сотрудников МЧС Омской области — им пришлось бороться с тремя пожарами в жилых домах.

Источник: Комсомольская правда

Неутешительной суточной сводкой о пожарах в жилых помещениях делятся омские пожарные. 12 октября спасателям пришлось тушить два жилых дома в Омской области и квартиру в Омске.

В Шербакуле 12 октября горел двухквартирный дом. Огонь полностью охватил кровлю и повредил внутреннюю отделку одной из квартир. Пожаром было охвачено 80 квадратных метров и в дыму задохнулись две женщины. Также, 12 октября, произошел сильный пожар селе Могильно-Посельском Большереченского района. Огонь охватил жилой дом хозяйственные постройки.

И в тот же день, 12 октября, пожарным пришлось эвакуировать жителей из пятиэтажки в Кировском округе. Причиной стал пожар в квартире на 3 этаже. До прибытия подразделений по лестничным маршам эвакуировались 15 человек, в том числе двое детей. Газодымозащитники спасли двоих жильцов, заблокированных в квартире — в дыхательных аппаратах вывели их в безопасное место, отметили в ведомстве.