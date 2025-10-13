Огненный день: в Омской области горели два частных дома и квартира в многоэтажке

И в тот же день, 12 октября, пожарным пришлось эвакуировать жителей из пятиэтажки в Кировском округе. Причиной стал пожар в квартире на 3 этаже. До прибытия подразделений по лестничным маршам эвакуировались 15 человек, в том числе двое детей. Газодымозащитники спасли двоих жильцов, заблокированных в квартире — в дыхательных аппаратах вывели их в безопасное место, отметили в ведомстве.