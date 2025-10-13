В ростовских школах хотят ввести бесплатные горячие обеды для учителей

В школах Ростовской области, как и по всей стране, могут ввести бесплатное горячее питание для педагогов. Об этом сообщили в региональном Профсоюз образования в пятницу, 10 октября.
— Депутаты нескольких фракций внесли в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в статью Федерального закона «Об образовании», — уточнили в ведомстве.
Такая поправка закрепит право учителей на бесплатное горячее питание не реже одного раза в день. Расходы предполагается покрывать из федерального и региональных бюджетов, а также иных источников, предусмотренных законодательством.
Председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский отметил, что инициатива улучшит качество работы педагогов.
— Но при этом индексация заработной платы и стимулирующие выплаты остаются необходимыми, — добавил он.