Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ростовских школах хотят ввести бесплатные горячие обеды для учителей

Профсоюз образования поддержал идею бесплатных горячих обедов для ростовских учителей.

Источник: Комсомольская правда

В школах Ростовской области, как и по всей стране, могут ввести бесплатное горячее питание для педагогов. Об этом сообщили в региональном Профсоюз образования в пятницу, 10 октября.

— Депутаты нескольких фракций внесли в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в статью Федерального закона «Об образовании», — уточнили в ведомстве.

Такая поправка закрепит право учителей на бесплатное горячее питание не реже одного раза в день. Расходы предполагается покрывать из федерального и региональных бюджетов, а также иных источников, предусмотренных законодательством.

Председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский отметил, что инициатива улучшит качество работы педагогов.

— Но при этом индексация заработной платы и стимулирующие выплаты остаются необходимыми, — добавил он.