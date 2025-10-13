В Уфе ищут водителя на зарплату до 220 тыс. рублей

Администрация города опубликовала топ-6 вакансий в городе по уровню зарплаты.
По данным Центра занятости населения, самый высокий заработок предлагают водителю ООО «ТрансТерминал» — от 140 до 220 тыс. рублей.
Мастер СМР в направлении слаботочных систем в ООО «Сиб Мир» может зарабатывать от 130 до 160 тыс. рублей. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением на заводе «Гидравлика» — от 120 тыс. рублей.
В ООО «Галактика» нужен директор, которому обещают зарплату от 100 тыс. рублей.
В ООО «Л-Транс Уфа» слесарю-мотористу готовы платить от 100 до 150 тыс. рублей.
Наибольший дефицит кадров на сегодня фиксируется в уфимском МУП «Управление инфраструктурой транспорта» — 139 свободных вакансий. Заводу «Гидравлика» нужно 128 работников.
Общее количество вакантных рабочих мест — 12 684.