Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе ищут водителя на зарплату до 220 тыс. рублей

Администрация города опубликовала топ самых высокооплачиваемых вакансий.

Администрация города опубликовала топ-6 вакансий в городе по уровню зарплаты.

По данным Центра занятости населения, самый высокий заработок предлагают водителю ООО «ТрансТерминал» — от 140 до 220 тыс. рублей.

Мастер СМР в направлении слаботочных систем в ООО «Сиб Мир» может зарабатывать от 130 до 160 тыс. рублей. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением на заводе «Гидравлика» — от 120 тыс. рублей.

В ООО «Галактика» нужен директор, которому обещают зарплату от 100 тыс. рублей.

В ООО «Л-Транс Уфа» слесарю-мотористу готовы платить от 100 до 150 тыс. рублей.

Наибольший дефицит кадров на сегодня фиксируется в уфимском МУП «Управление инфраструктурой транспорта» — 139 свободных вакансий. Заводу «Гидравлика» нужно 128 работников.

Общее количество вакантных рабочих мест — 12 684.